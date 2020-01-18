 النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل على يد مجهولين بالعياط - بوابة الشروق
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النيابة تأمر بتشريح جثة شاب قتل على يد مجهولين بالعياط

مصطفى بكر
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 12:37 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 12:37 م

أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بتشرح جثة شاب لقى مصرعه بطلق ناري على يد مجهولين أثناء ذهابه إلى عمله "مصنع طوب" أعلى كوبري البليدة بالعياط، كما طلبت النيابة سرعة تحريات المباحث حول الواقعة للوقوف على ملابسات الحادث.

وتلقي قسم شرطة العياط، إشارة من غرفة عمليات النجدة، مفادها مقتل أحد الأشخاص أعلى كوبري البليدة بالعياط، وانتقل رجال المباحث وبصحبتهم القوة المرافقة لمحل الواقعة، وتبين أن الجثة لـ"صالح.م"، 28 عاما عامل بمصنع طوب مقيم بقرية المتانيا بالعياط.

وأظهرت التحريات الأولية أن مجهولين طاردوا المجني عليه أثناء ذهاب الشاب لعمله "مصنع طوب" بطريق الاستراد وقتله بطلق ناري حتى لقى مصرعه في الحال.

وتحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق مرزوق مساعد الوزير مدير أمن الجيزة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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