 انخفاض عملتي بيتكوين ولايتكوين الرقميتين المشفرتين وارتفاع «ريبل وإثريوم» - بوابة الشروق
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انخفاض عملتي بيتكوين ولايتكوين الرقميتين المشفرتين وارتفاع «ريبل وإثريوم»

(د ب أ)
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 10:46 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 10:46 م

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3ر0% منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة (بتوقيت نيويورك) ، ليصل إلى 8875 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك ، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة انخفض أيضا بنسبة 1ر3% إلى 59 دولار، ، وتقل لايتكوين حاليا بنسبة 84% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 ديسمبر 2017 وبلغ 375 دولار.

وفي المقابل ارتفع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 8ر1% إلى 24 سنت، وارتفع سعر عملة إثريوم بنسبة 7ر1% إلى 174 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 1ر2 % حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 8799 دولار و8984 دولار. ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 55% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.


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