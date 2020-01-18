انخفاض عملتي بيتكوين ولايتكوين الرقميتين المشفرتين وارتفاع «ريبل وإثريوم»

انخفض سعر عملة بيتكوين الرقمية المشفرة بنسبة 3ر0% منذ الساعة الخامسة من مساء أمس الجمعة (بتوقيت نيويورك) ، ليصل إلى 8875 دولار في الساعة الثانية عشرة مساء في نيويورك ، وذلك وفقا لمنصة تداول العملات الرقمية المشفرة (بيتستامب)، ومقرها لوكسمبورج.

وذكرت، اليوم السبت، وكالة أنباء بلومبرج أن سعر عملة لايتكوين الرقمية المشفرة انخفض أيضا بنسبة 1ر3% إلى 59 دولار، ، وتقل لايتكوين حاليا بنسبة 84% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في 19 ديسمبر 2017 وبلغ 375 دولار.

وفي المقابل ارتفع سعر عملة ريبل المشفرة بنسبة 8ر1% إلى 24 سنت، وارتفع سعر عملة إثريوم بنسبة 7ر1% إلى 174 دولار.

وتذبذبت أسعار بيتكوين بمتوسط تبلغ نسبته 1ر2 % حيث تم تداولها بأسعار تراوحت بين 8799 دولار و8984 دولار. ويقل سعر العملة حاليا بنسبة 55% عن المستوى المرتفع الذي سجلته في17 ديسمبر 2017 وبلغ 19 ألفا و 666 دولار.