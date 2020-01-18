مدرب الإسماعيلي: نحتاج للتعاقد مع مهاجم صريح

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أكد أدهم السلحدار، المدرب العام لفريق الإسماعيلي، على حاجة الفريق للتعاقد مع مهاجم صريح خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأبدى مدرب الإسماعيلي تحسره على الفرص الضائعة خلال مباراة اليوم، السبت، أمام سموحة والتي انتهت بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.

وقال السلحدار في تصريحات إذاعية عقب المباراة: «الإسماعيلي يحتاج لرأس حربة، ونحن بصدد ضم مهاجم جديد، لأنه سيخدمنا في المرحلة القادمة».

وأضاف مدرب الإسماعيلي: «نعاني من مشكلة في إنهاء الهجمة، وصلنا لمرمى سموحة كثيرا وأهدرنا عدة فرص، ولكن هذا وارد في كرة القدم».

وتابع: «كنا نتمنى الفوز، قدمنا مباراة جيدة للغاية، وكنا أفضل من الفترة الماضية، وللأسف سموحة تعادل بخطأ مباشر منا».

وحول مواجهة الاتحاد في البطولة العربية قال السلحدار: «مباراة الاتحاد في البطولة العربية؟ ستكون قوية جدا، وأسوأ شيء أن فريق واحد من مصر سيكمل مشواره، أتمنى أن يليق اللقاء باسم الناديين الكبيرين».

ووبهذه النتيجة يحتل سموحة المركز الثامن برصيد 19 نقطة، فيما يتواجد الإسماعيلي في المركز العاشر برصيد 18 نقطة.