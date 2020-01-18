محمد حمزة يتوج بالميدالية الذهبية لكأس العالم لشباب الشيش

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توج محمد حمزة لاعب المنتخب الوطني لسلاح الشيش، المصنف الأول عالميا، بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا.
وحصد حمزة المركز الأول والميدالية الذهبية بعد اكتساح بطل فرنسا بنتيجة 15 / 6.