 محمد حمزة يتوج بالميدالية الذهبية لكأس العالم لشباب الشيش - بوابة الشروق
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محمد حمزة يتوج بالميدالية الذهبية لكأس العالم لشباب الشيش

محمد ثابت
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 9:34 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 9:35 م

توج محمد حمزة لاعب المنتخب الوطني لسلاح الشيش، المصنف الأول عالميا، بالميدالية الذهبية في بطولة كأس العالم لسلاح الشيش للشباب بفرنسا.

وحصد حمزة المركز الأول والميدالية الذهبية بعد اكتساح بطل فرنسا بنتيجة 15 / 6.


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