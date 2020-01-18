 العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية توفيت بجرعة «هيروين» في الشرقية - بوابة الشروق
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العثور على جثة فتاة مجهولة الهوية توفيت بجرعة «هيروين» في الشرقية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
كتبت – فاطمة علي
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 6:06 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 6:06 م

عثر عدد من أهالي قرية "الرويسات" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، بمحافظة الشرقية، اليوم السبت، على جثة مجهولة الهوية لفتاة تبين وفاتها إثر تناولها جرعة زائدة لمخدر "الهيروين" بالقرية.

تلقى اللواء عاطف مهران، مدير أمن الشرقية، إخطارًا من العميد عمرو رؤوف، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود بلاغ بالعثور على جثة لفتاة مجهولة الهوية بقرية "الرويسات" التابعة لدائرة مركز شرطة بلبيس، فيما تبين أن الجثة لفتاة بعمر 32 سنة، مجهولة الهوية، توفيت نتيجة تعاطي جرعة زائدة لمخدر "الهيروين".

تحرر عن ذلك المحضر اللازم، فيما تم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى "بلبيس" المركزي، والتحفظ عليها تحت تصرف النيابة العامة، والتي قررت تشريح الجثة لبيان سبب الوفاة، وطلبت تحريات المباحث حول الواقعة وملابساتها.


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