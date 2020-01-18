مظاهرة أمام مقر جديد لشركة تسلا الأمريكية للسيارات الكهربائية

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تظاهر حوالي 200 شخص من المواطنين الألمان ببلدة جرينهايدي (على محور نهري أودر وشبري) بولاية براندنبورج شرقي البلاد ضد خطة إنشاء مصنع لشركة تسلا الأمريكية لصناعة السيارات الكهربائية في منطقتهم.

وقالت الشرطة إن المواطنين احتجوا على تبوير الغابة من أجل تجهيز أرض لإنشاء المصنع، رافعين ملصقات كتب عليها: "لا مصانع كبيرة في الغابة"،و"مفاوضات سرية – وتدمير للبيئة".

في المقابل شارك حوالي 30 شخصا في مظاهرة مؤيدة لإنشاء مصنع تسلا في المنطقة وفقا لما قالته الشرطة بعد سؤال طرح عليها.

وقال منظمو المظاهرة المؤيدة للشركة إن عددهم وصل إلى خمسين شخصا من بينهم أسر بها أطفال.

وتبادل الطرفان جدلا لفظيا بعد مرور معارضي تسلا على مؤيديها في البلدة.

ووجه كل طرف شتائم للطرف الآخر، بينما كانت الشرطة متواجدة بعدد وافر في عين المكان، وأشارت إلى أن الوضع هدأ لاحقا.

ومن المتوقع أن تتواصل الاحتجاجات خلال الأيام المقبلة ضد شركة تسلا، ومن بين فعاليات الاحتجاج تنظيم نزهة إلى الغابة.

وقال معارضو الشركة إن المظاهرة التي نظمت لتأييد تسلا ليست إلا لقطة لتسجيل موقف يفيد أن سكان المنطقة يرحبون بخطة الشركة على غير الحقيقة.