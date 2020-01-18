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فقدان 7 متنزهين على الأقل قرب جبل في نيبال

علم نيبال
علم نيبال
﻿د ب أ
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 10:27 ص | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 10:27 ص

ذكرت مسؤولة في وزارة السياحة في نيبال أن سبعة متنزهين على الأقل، من بينهم العديد من الكوريين الجنوبيين فُقدوا، بعد أن اجتاح انهيار جليدي طريق رحلات، بالقرب من جبل "أنابورنا" في نيبال.

وأضافت المسؤولة التي تُدعى ميرا أشاريا أنهم فُقدوا بعد أن اجتاح الانهيار الجليدي ممر المشاة في قرية "دورالي" على ارتفاع 3200 متر في منطقة "أنابورنا" أمس الجمعة.

وقالت لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) "لقد حشدنا فرق إنقاذ تابعة للشرطة في المنطقة.

لكن عرقل تساقط الثلوج بكثافة بالإضافة إلى سوء الأحوال الجوية جهودنا للإنقاذ".

وذكر مسؤول الشرطة المحلية ديباك ريجمي أن الأمر استغرق يوما على الأقل للوصول إلى الموقع من أقرب مركز شرطة.

وقالت أشاريا إن مجموعة من المتنزهين تخلفوا وخمسة من رفاقهم، الذين وصلوا إلى مكان آمن أبلغوا عن الحادث للسلطات في كاتماندو.

ويزور آلاف من السياح الأجانب الدولة الواقعة بمنطقة الهيمالايا، للتنزه خلال موسم الرحلات الأكثر شعبية في الربيع والخريف.

وكان انهيار جليدي قد أسفر في عام 2014 عن وفاة 40 متنزها على الأقل في طريق الرحلات "أنابورنا"


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