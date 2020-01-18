اتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي يتوقع زيادة الاستثمارات الأجنبية إلى مصر

توقعت حنان طاهر، الأمين العام لاتحاد المستثمرين الإفريقي الآسيوي، زيادة تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى مصر، خلال الفترة القادمة، مؤكدة ارتفاع صافي الاستثمار الأجنبي المباشر في مصر، خلال العام الماضي، بنحو 937.2 مليون دولار، وخاصة في ظل الإصلاحات في مجال الاستثمار، والتي تضمنت إصدار عدة قوانين، مثل: قانون الاستثمار ولائحته التنفيذية وقانون إعادة الهيكلة، فضلاً عن الإجراءات المؤسسية التي تم اتخاذها لتحسين مناخ الاستثمار، وتطوير مركز خدمات المستثمرين.

واضافت طاهر خلال مؤتمر صحفي نظمه الاتحاد مساء اليوم السبت، إن الإصلاحات تتضمن تنفيذ برنامج وطني طموح للإصلاح الاقتصادي، بالتعاون مع مؤسسات التمويل الدولية، والذي يشمل حزمة من الإصلاحات المالية والنقدية والتشريعية لتحسين مناخ الأعمال والاستثمار وإزالة العقبات التي تعوق عمل القطاع الخاص والمستثمرين الأجانب.

ويتبع اتحاد المستثمرين الافرواسيوي الجديد منظمة تضامن الشعوب الإفريقية الآسيوية، التي تشرف عليها وزارة الخارجية المصرية، وله فروع في نحو 90 من دول أفريقيا وآسيا، حيث صدر قرار من رئيس المنظمة حلمي الحديدي، في 19 ديسمبر 2019، بتعيين حنان طاهر أمينًا عامًّا، واعتمدت الخارجية القرار.