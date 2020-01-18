اعتقال 5 أشخاص أثناء محاولتهم استهداف قوات الأمن في كربلاء بالعراق

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أعلنت الشرطة العراقية القبض على 5 أشخاص أثناء محاولتهم استهداف القوات الأمنية والمواطنين في محافظة كربلاء الواقعة وسط العراق.

وذكرت الشرطة العراقية ـ في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية اليوم السبت ـ أن قوة من شرطة محافظة كربلاء تمكنت من إلقاء القبض على مجموعة مكونة من 5 أشخاص أثناء محاولتهم صنع قنابل "المولوتوف" لغرض استهداف القوات الأمنية وحرق المباني والممتلكات العامة والخاصة والمواطنين في وسط العراق.

وأشادت الشرطة بتعاون مواطني كربلاء في القبض على المجموعة التي وصفت بـ"المخربة "، مشيرة إلى إحالة المجموعة للجهات القضائية لاتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

وأكدت أهمية تعزيز التواجد الأمني في كربلاء لبسط الأمن والاستقرار في المحافظة عقب أعمال العنف التي شهدتها أثناء عملية القبض على المخربين وسط البلاد.

وكان رئيس حكومة تصريف الأعمال العراقية عادل عبد المهدي قد أمر - في وقت سابق - بتشكيل لجنة تحقيق حول استهداف المتظاهرين في محافظة كربلاء.