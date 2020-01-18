 أستراليا تهزم سوريا بشق الأنفس في الطريق لأوليمبياد طوكيو - بوابة الشروق
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أستراليا تهزم سوريا بشق الأنفس في الطريق لأوليمبياد طوكيو

د ب أ
نشر فى : السبت 18 يناير 2020 - 5:59 م | آخر تحديث : السبت 18 يناير 2020 - 5:59 م

تأهل المنتخب الاسترالي لكرة القدم إلى الدور قبل النهائي ببطولة كأس آسيا تحت 23 عاما، المؤهلة لأولمبياد طوكيو، عقب فوزه اليوم السبت على المنتخب السوري 1 - صفر في دور الثمانية من بالبطولة.

ويدين المنتخب الأسترالي بالفضل في هذا الفوز للاعبه الحسن توريه الذي سجل هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة 102.

ويلتقي المنتخب الأسترالي في الدور قبل النهائي، مع الفائز من مباراة دور الثمانية التي تجمع بين منتخبي كوريا الجنوبية والأردن.

وكان المنتخب الأسترالي تأهل لدور الثمانية بصفته أول المجموعة الأولى بعدما حصد خمس نقاط، فيما تأهل المنتخب السوري لهذا الدور بعدما احتل المركز الثاني في المجموعة الثانية برصيد أربع نقاط.

وتتأهل المنتخبات الفائزة بالمراكز الثلاثة الأولى في هذه البطولة إلى أولمبياد طوكيو.


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