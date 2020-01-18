حليم: الحدود لا يستحق الخسارة أمام الإنتاج

أوضح محمد حليم، المدرب العام بنادي حرس الحدود، أن فريقه لم يستحق الخسارة أمام الانتاج الحربي، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء اليوم السبت، في غطار منافسات الجولة الـ14 من الدوري الممتاز.

وقال حليم في تصريحات إذاعية، بعد انتهاء أحداث اللقاء :"هدف الانتاج، جاء على عكس سير اللقاء، حيث كانت السيطرة لنا في بداية المباراة، وبعد الهدف سيطرنا على مجريات المباراة، وأتيحت لنا فرص قليلة لم نحسن استغلالها، النتيجة العادلة لتلك المباراة هي التعادل".

وأضاف: "أداء اللاعبين مطمئن إلى حد كبير، ونسعى لتعويض الخسارة في مواجهة أسوان المقبلة".

وأوضح: "نعاني من أزمة هجومية وهو ما ظهر جليًا منذ بداية الموسم، لذلك نسعى لضم هداف سوبر في فترة الانتقالات الشتوية".

وبخسارة حرس الحود اليوم توقف رصيد الفريق عند النقطة 18 ويحتل المركز الـ9، بينما رفع الإنتاج الحربي ترتيبه في جدول المسابقة للمركز الـ5 وبرصيد 21 نقطة.