الحريري: مشهد المواجهات وأعمال التخريب وسط بيروت «مجنون ومشبوه»

قال رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبناني، سعد الحريري، إن «مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب»، وفقًا لتعبيره.

وأضاف في تغريدات له على موقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء السبت، أن «بيروت لن تكون ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية»، مردفًا: «لن يحترق حلم رفيق الحريري بعاصمة موحدة لكل اللبنانيين بنيران الخارجين على القانون وسلمية التحركات».

وتابع «الحريري»: «لن نسمح لأي كان إعادة بيروت مساحة للدمار والخراب وخطوط التماس»، مؤكدًا أن «القوى العسكرية والأمنية مدعوة إلى حماية العاصمة ودورها وكبح جماح العابثين والمندسين».

واندلعت، اليوم السبت، اشتباكات بين قوات الأمن اللبناني والمتظاهرين في محيط البرلمان اللبناني، أسفرت عن إصابة 75 فردًا، نقلًا عن الصليب الأحمر اللبناني.

مشهد المواجهات والحرائق وأعمال التخريب في وسط #بيروت مشهد مجنون ومشبوه ومرفوض يهدد السلم الأهلي وينذر بأوخم العواقب. لن تكون بيروت ساحة للمرتزقة والسياسات المتعمدة لضرب سلمية التحركات الشعبية. ١/٢ — Saad Hariri (@saadhariri) January 18, 2020