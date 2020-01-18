لماذا يشعر البعض بالوحدة رغم وجود حبيب؟

العثور على الحب وقضاء ساعات وأيام بجانب شريك الحياة، من الأمور التي تجدد طاقة الإنسان وتجعله سعيدًا وملئ بالحيوية ولم يعد بمفرده مثل السابق، إلا أن البعض يشعر بالوحدة على الرغم من وجوده، فلماذا يحدث ذلك؟.

في دراسة أجريت عام 2018 من قبل مركز بيو الأمريكي للأبحاث، وشملت أكثر من 30 ألف شخص من الجنسين، اتضح أن 50% منهم يشعرون بالوحدة رغم وجود حبيب في حياتهم، و40% يشعرون أن علاقاتهم ليست ذات معنى، وهذا تشابه مع دراسة ثانية صدرت من وزارة الصحة الأمركية أكدت أن ثلث الأمريكيين يشعرون بالوحدة أغلب الوقت رغم الوقوع في الحب- وفقًا لموقع " bustle".

يقول الطبيب النفسي البريطاني المختصص في صحة المرأة وعلاقاتها، الدكتور جوستين جروسو، إن الواقعون في الحب أحيانًا يفقدون طريقة التواصل الصحيحة مع بعضهم البعض وبالتالي يشعر عدد منهم بأنه وحيد رغم وجود شريك بجانبه طوال الوقت.

وأضاف أن هذا يحدث لأن بعض الشركاء لا يتفهمون الأزمات النفسية التي مر بها الطرف الآخر ويفضلون حينها الابتعاد قليلًا أو الحديث عن أشياء تلفت الانتباه بدلًا من احتواء الموقف ومساندة من يعاني من أزمة، وبالتالي هذا يولد شعورًا بالوحدة.

ونصح جروسو من يشعر بالوحدة أن يكون صريحًا مع شريك الحياة ويتحدث معه بشكل مباشر عن هذا الشعور السئ حتى يتم تفادي الموقف بدلًا من إنهاء العلاقة مع الوقت.

أما إيمي مكمانوس، استشاري المشاكل الزوجية، فأكدت أن الطرفين يجب أن يعيشوا المرح من وقتًا لآخر ويحدث ذلك من خلال الذهاب لأماكن جديدة أو الحديث عن أشياء مختلفة غير الحب والمشاعر لأن الملل في علاقة الحب يجعلها بلا فائدة- حسبما ذكر موقع " time".

وأوضحت أن الحديث عن الأشياء التي تسبب قلق أو خوف تذيب شعور الوحدة، لأنها تعزز التواصل مع شريك الحياة وهذا سيحدث تقارب ومساندة أكبر من المعتاد.

وأشارت الدكتورة إلين روس، طبيبة النفس الأمريكية، إلى أن شعور الوحدة أحيانًا يولد بسبب تجنب الحديث عن موضوع معين مع شريك الحياة وهذا الموضوع يمكن أن يكون أزمة أو مشكلة على سبيل المثال مادية أو في العمل أو مع العائلة، وبالطبع لا يكون للحبيب هنا دور في تخفيف الأثار السلبية لما يحدث وبالتالي يجعل هذا الطرف الأول يشعر أنه يواجه ما يمر به بمفرده.

وقالت إنه في حالة عدم الرغبة في الكشف عن ما يحدث للطرف الثاني، فهذا يعني أن هناك عدة أسباب مثل عدم ثقة، وإذا كان هذا هو السبب الوحيد فيجب إعادة تقييم العلاقة لأنها لا تأتي بثمار جيدة على الجانب النفسي مثل العاطفي- وفقًا لموقع "psychologytoday".