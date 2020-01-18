تتوقع هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود اليوم طقس مائل للبرودة على شمال البلاد حتى شمال الصعيد، معتدل على جنوب الصعيد نهارًا، شديد البرودة ليلًا.

وأضافت «الأرصاد»، في بيان نشرته عبر موقعها الرسمي، صباح السبت، إنه من المتوقع سقوط أمطار على السواحل الشمالية والوجه البحري والقاهرة، قد تمتد إلى شمال الصعيد، والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على السواحل الشمالية، وتؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية على البحر الأحمر وغرب البحر المتوسط.

وفيما يلي درجات الحرارة المتوقعة:

الصغرى العظمى

القاهرة 11 16

بورسعيد 12 17

الإسكندرية 11 17

شرم الشيخ 15 22

أسوان 11 20

كاترين 04 15

الإسماعيلية 10 17