 الكويت تسجل حالة وفاة واحدة و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا - بوابة الشروق
الإثنين 18 يناير 2021 6:01 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع وصول منتخب مصر لنهائي كأس العالم لكرة اليد؟
النتـائـج تصويت

الكويت تسجل حالة وفاة واحدة و476 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الكورونا في الكويت - ارشيفية
الكورونا في الكويت - ارشيفية
الكويت - د ب أ
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 5:50 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 5:50 م
أعلنت وزارة الصحة الكويتية، اليوم الاثنين، تسجيل حالة 476 إصابة جديدة بفيروس كورونا، خلال الـ24 ساعة الماضية، في حين تم تسجيل حالة وفاة واحدة إثر إصابتها بالفيروس الفتاك.

وبذلك يرتفع إجمالي الإصابات في البلاد إلى 158244 والوفيات إلى 948 حالة نتيجة للفيروس المسبب لكوفيد-19.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة الدكتور عبدالله السند في البيان الصحفي اليومي إن جميع الحالات السابقة التي ثبتت إصابتها بالمرض "مخالطة لحالات تأكدت إصابتها وأخرى قيد البحث عن أسباب العدوى وفحص المخالطين لها".

وأوضح السند أن هناك 56 حالة تتلقى الرعاية الصحية في العناية المركزة.

وعن حالات الشفاء، قال السند إنه تم تسجيل 354 حالة شفاء من المصابين بالفيروس خلال الـ 24 ساعة المنصرمة، ليرتفع بذلك عدد الحالات التي تعافت وتماثلت للشفاء في البلاد إلى 151496 حالة.

خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك