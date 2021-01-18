رئيس جامعة سوهاج: إنشاء أول صالة رياضية مغطاة بالحرم الجديد

أعلن رئيس جامعة سوهاج دكتور أحمد عزيز، اليوم الاثنين، أنه تمت الموافقة على إنشاء أول صالة رياضية مغطاة لطلاب الجامعة تقام بمقر الحرم الجامعي الجديد بمنطقة "الكوامل" على مساحة 8 آلاف و200 متر مربع بتكاليف إجمالية 175 مليون جنيه.



جاء ذلك خلال مشاركة رئيس الجامعة في المباراة الإفتتاحية للمعسكر التدريبي لكرة القدم والطائرة النسائية والتي أقيمت على ملاعب المدينة الجامعية للطالبات بمقر الجامعة القديم ضمن فعاليات المعسكر التدريبي الرياضي الأول لاتحاد طلاب الجامعة.



وأكد رئيس الجامعة فى كلمته بالمعسكر، تقديم الدعم الكامل لإقامة الأنشطة الطلابية التي يقوم بها اتحاد الطلاب بهدف تنمية القيم الأخلاقية لدى الطلاب وترسيخ الوعي الوطني وزيادة الإنتماء والعمل بروح الفريق الواحد، لافتا إلى أن فعاليات المعسكر تأتي في إطار إهتمام الدولة بالرياضة للمحافظة على الصحة العامة وبناء شخصية الإنسان.



وناشد رئيس الجامعة الطلاب بالاستفادة قدر المستطاع من هذه الفترة الزمنية لتنفيذ أكبر عدد من الأنشطة الرياضية المختلفة حسب توجهات الدولة لخلق جيل من الشباب قادر على المنافسة وتمثيل مصر في المحافل الرياضية والدولية، مؤكداً أهمية زيادة نسبة مشاركة الفتيات في كافة الأنشطة والفعاليات كما هو الحال في هذا المعسكر الذي تشارك فيه ٣٣٥ طالبة مقابل ١٧٥ طالبا.



وأوضح أن المعسكر يقام خلال الفترة من 16 يناير وحتى 6 فبراير المقبل ويشارك فيه 510 طلاب وطالبات لممارسة عدد من الألعاب المختلفة منها كرة القدم وكرة الطائرة النسائية والجمباز والكاراتيه والجودو وكرة السلة.