 بريطانيا تخطط تلقيح كبار السن ضد كوفيد-19 منتصف فبراير المقبل - بوابة الشروق
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بريطانيا تخطط تلقيح كبار السن ضد كوفيد-19 منتصف فبراير المقبل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 11:13 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 11:13 ص
أعلن وزير نشر اللقاحات بالحكومة البريطانية ناظم الزهاوي، اليوم الاثنين، أن الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 80 عاما ولم يتم تلقيحهم ضد فيروس كورونا حتى الآن من المقرر أن يتم تطعيمهم منتصف الشهر المقبل.

وقال الزهاوي وفقا لما ذكرته صحيفة "الجارديان" البريطانية عبر موقعها الإلكتروني، إن " لا أريد منهم أن يقلقوا ابدأ "، موضحا أن كبار السن الذين يبلغ أعمارهم عن 80 عاما ولم يتلقوا لقاح "كوفيد-19" يجب أن يطمئنوا لأنهم سيتلقون اللقاح منتصف فبراير المقبل على الرغم من أن بعض الذين تزيد أعمارهم عن 70 عاما تلقوا اللقاح في بعض المناطق.

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