وزير الإعلام اليمني يناشد المجتمع الدولي إدانة تدمير الحوثيين للمعالم الأثرية في الحديدة

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ناشد معمر الإرياني، وزير الإعلام في الحكومة اليمنية المعترف بها دوليا، اليوم الأحد، المجتمع الدولي والمنظمات الدولية وفي مقدمتها منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة (يونسكو) بإدانة التدمير الممنهج والمتعمد الذي تشنه مليشيا الحوثي للمواقع والمعالم الأثرية والتاريخية في اليمن، ومقومات السياحة اليمنية.

وقال الإرياني، في تصريح نقلته وكالة الأنباء الرسمية"سبأ": ندين ونستنكر بأشد العبارات قيام مليشيا الحوثي الارهابية المدعومة من إيران بتدمير قصر السخنة التاريخي بمحافظة الحديدة(غربي البلاد) على الطريقة الداعشية وتسويته بالأرض".

وأشار إلى أن هذا القصر يعد من أهم المعالم التاريخية والأثرية في المحافظة وقبلة للسياحة العلاجية في اليمن.

وأفاد الإرياني، بأن قيام مليشيا الحوثي بتدمير قصر السخنة "يأتي بعد أن فجرت قلعة ميدي التاريخية وحولت قلعة الكورنيش والمواقع الأثرية في زبيد وباجل والزيدية والزهرة إلى أماكن للتدريب وتخزين الأسلحة وثكنات عسكرية ومعتقلات للمناهضين لانقلابها والرافضين لسياساتها العبثية".

وشدد المسؤول الحكومي، على أنه على المجتمع الدولي والمنظمات الدولية" التدخل لحماية المواقع والمعالم الأثرية باعتبارها جزء من التراث الإنساني".

وخلال الأيام الماضية، تصاعدت وتيرة القتال بين الجيش اليمني الحكومي ومسلحي الحوثيين في محافظة الحديدة الساحلية، في انتهاك لاتفاق التهدئة الهش الموقع بين الطرفين برعاية أممية.