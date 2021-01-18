المتحدث الرئاسي: السيسي يبحث مع ملك الأردن سيبحثان مختلف القضايا العربية والإقليمية

يتوجه الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم إلى العاصمة الاردنية عمان في زيارة رسمية تلبية لدعوة الملك عبدالله الثاني بن الحسين ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أنه من المنتظر أن يبحث الرئيس مع شقيقه جلالة الملك عبدالله الثاني سبل تعزيز العلاقات الثنائية الوثيقة التي تجمع البلدين الشقيقين، فضلاً عن التشاور وتبادل وجهات النظر حول مختلف القضايا العربية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك، وذلك في إطار حرص الجانبين على مواصلة التنسيق المنتظم من اجل تضافر الجهود لصون الأمن القومي العربي.