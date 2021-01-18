 جوتيريش يعين السلوفاكي يان كوبيس مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا - بوابة الشروق
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جوتيريش يعين السلوفاكي يان كوبيس مبعوثا للأمم المتحدة إلى ليبيا

جوتيريش - ارشيفية
جوتيريش - ارشيفية
نيويورك - د ب أ
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 10:29 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 10:29 م
عين الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش، المتحدث باسمه ستيفان دوجاريك، اليوم الاثنين، الدبلوماسي السلوفاكي يان كوبيس مبعوثا جديدا للأمم للمنظمة الدولية إلى ليبيا، صرح بذلك ستيان دوجاريك المتحدث باسم جوتيريش.

ووافق مجلس الأمن الدولي يوم الجمعة الماضي على ترشيح كوبيس.

ومن المقرر أن يتولى منصبه كمبعوث خاص إلى ليبيا في فبراير المقبل، ليحل رسميًا محل غسان سلامة، الذي استقال في مارس الماضي لأسباب صحية.

وواجه جوتيريش صعوبات في تعيين شخص لشغل المنصب الرفيع، حيث تراجع المرشح المفضل، نيكولاي ملادينوف، بشكل مفاجئ قبل فترة وجيزة من ترشيحه.

وشغلت ستيفاني ويليامز، وهي أمريكية، هذا المنصب في غضون ذلك.

وكوبيس لديه عقود من الخبرة في مناطق الأزمات،تشمل خبرته السابقة العمل كمبعوث للأمم المتحدة في العراق وأفغانستان والعمل كوزير خارجية سلوفينيا.

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