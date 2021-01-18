تراجع معدلات الجريمة بسبب فيروس كورونا في التشيك

ذكرت الشرطة في جمهورية التشيك، اليوم الاثنين، أن معدلات الجريمة تراجعت في العام المنصرم بالبلاد، وهو ما قد يكون أحد الأثار الإيجابية القليلة لجائحة فيروس كورونا.



وقال متحدث باسم الشرطة إن عدد الجرائم الجنائية المسجلة في عام 2020تراجع بنسبة 17% مقارنة بالعام السابق.



وأوضحت الشرطة أن السبب الرئيسي لهذا التراجع يعود إلى القيود التي تم فرضها للحد من الإصابات ، وهو ما أدى إلى حركة أقل للسكان.



وعلى سبيل المثال انخفض عدد جرائم السرقة في المحال التجارية بواقع الربع في البلاد ككل.



لكن طبقا للشرطة، تراجعت الجرائم العنيفة وجرائم القتل بنسبة 10% فقط، حيث إن الضحايا والجناة يعرفون بعضهم البعض في الغالب أو توجد بينهم صلة قرابة.



وبصفة عامة التناقص الأكبر سجل في براغ ، حيث بلغ 7ر 23%.



يذكر أن جمهورية التشيك فرضت حالة الطوارئ وعمليات إغلاق أثناء موجات العدوى في فصلي الربيع والخريف ، ولا تزال القيود مطبقة حاليا.