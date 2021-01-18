وزير الإعلام الأردني: تنسيق أمني وعسكري بين مصر والأردن فيما يتعلق بالإرهاب

قال وزير الإعلام الأردني، علي العايد، إن ملف الإرهاب من الموضوعات الثابتة على الأجندة المشتركة بين الملك عبدالله الثاني والرئيس عبدالفتاح السيسي.



وأضاف العايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين، أن «الإرهاب آفة دولية ويجب أن نتصدى لها جميعًا»، منوهًا بوجود تنسيق أمني وعسكري كبير بين الأردن ومصر فيما يتعلق بالإرهاب.



وأكد وزير الإعلام الأردني، أن الأردن لديها نفس المواقف الخاصة بمصر فيما يتعلق بملف الإرهاب.



والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.



وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.



وأعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور الرئيس فى تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.