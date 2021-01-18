فقدان العديد بعد وقوع انهيار ثلجي في منتجع بجنوب روسيا

ذكرت أجهزة الإنقاذ الطارئ في بيان اليوم الاثنين أن انهيار ثلجي دفن العديد من الأشخاص في منطقة القوقاز في جنوب روسيا.



وبحسب البيان، ما بين أربعة و12 شخصا مازالوا مفقودين حتى عصر اليوم بعدما ضرب الانهيار الثلجي بلدة دومباي السياحية بالقرب من الحدود الجورجية.



وقالت أجهزة الطوارئ إن امرأة تم انتشالها من تحت الجليد.



وأظهرت مقاطع فيديو جرى نشرها عبر الإنترنت العشرات من المتطوعين يبحثون عن الضحايا تحت الثلوج.



كما دفن الانهيار الثلجي العديد من معدات التزلج المستأجرة وأجزاء من مقهى في منتجع التزلج الذي يقع فوق مستوى البحر بألفي متر وبه مساحات تزلج تصل إلى 3200 متر.