أمن القاهرة يضبط شخصين بحوزتهما أجهزة لتقوية شبكات المحمول مجهولة المصدر

ألقت مباحث القاهرة القبض على شخصين اثنين؛ لاتهامهما بترويج أجهزة لتقوية شبكات المحمول مجهولة المصدر، وحرر محضر بالواقعة وتم إحالته إلى النيابة للتحقيق.

كان اللواء أشرف الجندي مدير أمن القاهرة تلقى إخطارا يفيد بأنه أثناء مرور قوة أمنية، تمكنت من ضبط شخصين اثنين حال استقلالهما سيارة قيادة أحدهما يعمل عليها كسائق وبحوزتهما 5 أجهزة لتقوية إشارة شبكات المحمول، و21 إريال هوائى مختلفة الأنواع، و4 لفات سلك كهربائى، و3 وصلات معدنية لإريال هوائى، و4 أجهزة ريسيفر، جميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأي مستندات تدل على مصدرها.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد الترويج لاستخدامها فى تقوية شبكات المحمول وتحقيق أرباح غير مشروعة.