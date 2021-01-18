الناتو: ليس من حق روسيا التدخل بشأن انضمام دول إلى الحلف

أكد الأمين العام للناتو ينس ستولتنبيرج، اليوم الاثنين، أنه ليس من حق روسيا التدخل في عملية انضمام دول أخرى إلى الحلف.

وقال ستولتنبرج، خلال مؤتمر لمعهد العلاقات الدولية في باريس عبر الفيديو كونفرانس نقلته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، إن "موضوع الانضمام إلى الناتو يخص الدولة المرشحة وحدها وليس من حق روسيا التدخل في هذه العملية أو اعتراضها".

ونفى أن يكون توسيع الحلف هو الذي تسبب في تدهور العلاقات مع روسيا، إضافة إلى رفضه مقولة أن الحلف تصرف بشكل "عدواني" إزاء موسكو بقبول انضمام دول كانت سابقًا أعضاء في حلف وارسو، مشيرًا إلى أنه من الخطأ الحديث عن "توسع الناتو شرقًا"، لأن الدول المذكورة قررت بنفسها وعبر إجراءات ديمقراطية أنها تريد الانضمام إلى الناتو.

وأضاف: "لا نلزم أحدًا بالانضمام إلى الناتو، وإليكم مثال جارتانا السويد وفنلندا اللتان لا تريدان الانضمام إلى الحلف ونحن نحترم خيارهما"، موضحًا أن دول البلطيق ورومانيا وبلغاريا وغيرها من الدول قررت أنها ترغب في الحصول على عضوية الناتو وحصلت عليها "بعد أن أثبتت إيفاءها بالمعايير المناسبة".

وأفاد ستولتنبيرج بأن هذا المبدأ ينطبق على جورجيا وأوكرانيا، إذ أعربت هاتان الدولتان سابقًا عن رغبتهما في الانضمام إلى الحلف، ولا يمكن لروسيا أن تعرقل ذلك.