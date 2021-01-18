عقد أسبوع الموضة في برلين افتراضيا بسبب كورونا

تنعقد فعاليات أسبوع الموضة في العاصمة الألمانية برلين في نسخة العام الحالي افتراضيا بسبب جائحة كورونا.



وافتتح المصمم البلجيكي توم فان دير بورجت مسرح العرض داخل محطة لتوليد الكهرباء في برلين، مساء اليوم الاثنين، وقد خلا المعرض من المشاهدين الذين سيتابعون أحداثه عبر الإنترنت.



وقال الموزع إن خطة السلامة لمعرض العام الحالي تتضمن على سبيل المثال إجراء اختبارات كورونا ووضع أنظمة تهوية والالتزام بقواعد التباعد بالإضافة إلى برامج تتبع "ومن شأن هذه الإجراءات أن تمنع تعرض صحة شركات الأزياء والمصممين والعاملين للخطر".



ومن المنتظر خلال الأيام المقبلة تقديم عروض لمارك كاين وكيليان كيرنر. ويخطط المنظم لاستقبال مشاهدين من العاملين في مجال الموضة بينهم مشترون وصحفيون وأشخاص آخرون مهتمون بالموضة.



وكان أسبوع الموضة في برلين، واجه انتكاسة في العام الماضي عندما أعلنت شركة المعرض اعتزامها الانتقال من برلين إلى فرانكفورت، ومن المنتظر أن ينعقد أسبوع الموضة في فرانكفورت في الصيف المقبل.