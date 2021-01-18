تحذير سوداني من الملء الثاني لسد النهضة الإثيوبي قبل التوصل لاتفاق

مجلس الوزراء السوداني يبحث الخيارات البديلة بعد تعثر مفاوضات سد النهضة



ترأس رئيس مجلس الوزراء السوداني، الدكتور عبد الله حمدوك، اجتماع الجنة العليا لمتابعة ملف سد النهضة، بحضور كل من وزراء شؤون مجلس الوزراء، والعدل، والخارجية، والري والموارد المائية، ومدير جهاز المخابرات العامة.

وحسبما ذكره مكتب رئيس الوزراء، على موقع «تويتر»، اليوم الاثنين، بحث الاجتماع سير مفاوضات سد النهضة والمشاورات التي جرت خلال الفترة الماضية بين مختلف الأطراف، والخيارات البديلة بسبب تعثر المفاوضات الثلاثية التي جرت الأشهر الستة الماضية.

وبحث الاجتماع، مخاطر شروع اثيوبيا في الملء الثاني للسد في يوليو القادم دون التوصل لاتفاق وأثر ذلك على سلامة تشغيل سد الروصيرص والمنشآت المائية الأخرى في البلاد.

وأكد المجلس أن السودان لا يقبل بفرض سياسة الأمر الواقع وتهديد سلامة ٢٠ مليون مواطن سوداني تعتمد حياتهم على النيل الأزرق، مشددا على موقف السودان المبدئي المتمثل في ضرورة التوصل إلى اتفاق قانوني مُلزم حول ملء وتشغيل سد النهضة يحفظ ويراعي مصالح الأطراف الثلاثة.