محافظ مطروح: وضع مخطط تنمية شاملة لواحة سيوة وحل مشكلة الصرف الزراعي

قال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إنه تم وضع مخطط لتنمية الشاملة لواحة سيوة، حيث رصد مجلس الوزراء الاعتماد المالي للبدء في حل مشكلة ارتفاع منسوب مياه الصرف الزراعي.

وأوضح محافظ مطروح، أنه تم البدء في تطوير طريق سيوة مطروح، والذي بدأ العمل فيه حالياً لازدواجه إلى طريقين أحدهما خرساني والأخر أسفلتي، وذلك بطول 310 كم، وعرض 16 مترًا، وسمك خرسانه 30 سم، وطبقه أساس 15 سم للتيسير على المسافرين، وتحمل حمولات السيارات الثقيلة على طول الطريق، وليتواكب مع النهضة السياحية التي تشهدها الواحة، وكذلك جارٍ رصف وتطوير مدخل المدينة بطول 7 كم، ويجرى إنشاء سوق حضاري بالمدينة البيئية السياحية.

كما أنه جارٍ دراسة إعداد مطار سيوة لاستقبال حركة السياحة، والعمل على الترويج السياحي للواحة وغيرها من الخطوات الجادة والفاعلة نحو تنمية سيوة.

وأكد أن ذلك يأتي في إطار اهتمام القيادة السياسية بواحة سيوة مع إعداد المخطط الاستراتيجي لتطوير وتنمية الواحة، مع الإسراع في وضع حلول عاجلة ودائمة لمشكلات عانت منها سيوة عقود طويلة ورفع كفاء البنية التحتية التي تعد الأساس الذي يخدم قطاع السياحة.