تعاون بين أوقاف الدقهلية وجامعة المنصورة لتدريب الأئمة

وقع الدكتور خالد صلاح الدين حسونة مدير مديرية أوقاف الدقهلية والدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بروتوكول تعاون بين المديرية والجامعة بشأن تدريب الأئمة والواعظات، بالمحافظة.

وأشار الدكتور خالد صلاح الدين مدير المديرية في تصريحات اليوم ، إلى أن هذا البروتوكول يأتي ضمن سلسلة من البروتوكولات التي توقعها وزارة الأوقاف مع عدد من الجامعات على مستوى الجمهورية لتدريب الأئمة والواعظات وتثقيفهم، مؤكدًا أن هذا البروتوكول يتضمن دورات متتابعة في مجالات: اللغة العربية وآدابها والإرشاد النفسي وأساسيات علم الاجتماع وبناء المهارات الإعلامية، كما يهدف أيضا إلى قضية أخرى وهي قضية الدمج والتواصل المجتمعي للسادة الأئمة والواعظات مع مختلف مؤسسات المجتمع العلمية والثقافية والمدنية، بما يسهم في اتساع المدارك الحياتية للعاملين في الحقل الدعوي.

من جانبه أشاد الدكتور أشرف عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة بدور وزارة الأوقاف في الارتقاء بالأئمة والدعاة ، مؤكدًا أن التدريب يتم بمقر الكليات التابعة لجامعة المنصورة مع توفير عدد من أعضاء هيئة التدريس المتميزين في كل مجال وتخصص من المجالات التي اشتمل عليها البروتوكول.