 فورد تستدعي نحو 5000 سيارة في الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة - بوابة الشروق
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فورد تستدعي نحو 5000 سيارة في الصين لمخاطر تتعلق بالسلامة

أ ش أ
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 10:24 ص | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 10:24 ص

قررت شركة فورد موتور "الصين" استدعاء 5234 سيارة من طراز "إيدج" من السوق الصينية؛ لمخاطر تتعلق بالسلامة.

 

وذكرت الهيئة الوطنية الصينية لتنظيم السوق "أعلى هيئة لمراقبة الجودة" –في بيان اليوم- أن عملية الاستدعاء، المقرر أن تبدأ في 22 فبراير 2021، تشمل سيارات إيدج الرياضية متعددة الأغراض (إس يو في) المستوردة التي تم تصنيعها بين 1 نوفمبر و23 ديسمبر عام 2014.

 

وأوضحت الهيئة أن قوس الدعم لمحور الدفع الأمامي للسيارات الرياضية متعددة الأغراض قد ينكسر ويعطب أثناء الاستخدام طويل الأجل، ما قد يؤدي إلى فقدان القوة المحركة أثناء القيادة، كما يمكن للسيارة أن تفقد إمكانية وقوف السيارات، والتحرك بشكل مفاجئ.

 

ومن المقرر أن تستبدل الشركة قوس عمود الربط مجانا للسيارات المستدعاة.

 


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