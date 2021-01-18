قال وزير الإعلام الأردني، علي العايد، تعليقًا على الموقف الوبائي في المملكة، إن الأعداد تنخفض، سواء على مستوى الإصابات أو الوفيات.

وأضاف العايد، في مداخلة هاتفية لبرنامج «على مسؤوليتي»، الذي يقدمه الإعلامي أحمد موسى عبر فضائية «صدى البلد»، مساء اليوم الاثنين: «نحن متفائلون بحذر»، منوهًا بأن فيروس كورونا غريب ويجب التعامل معه بحذر.

وفي سياق منفصل، أعلن وزير الإعلام الأردني، أن هناك سفيرًا أردنيًا تم اختياره ليمثل الأردن لدى مصر، ذاكرًا أنه سيصل إلى مصر عما قريب ليباشر عمله.

والتقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم بقصر بسمان بالعاصمة الأردنية عمان، مع جلالة الملك عبدالله الثاني بن الحسين، ملك المملكة الأردنية الهاشمية.

وصرح السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن الرئيس والعاهل الأردني عقدا جلسة مباحثات ثنائية منفردة أعقبتها جلسة موسعة ضمت وفدي البلدين.

وأعرب الملك عبدالله عن ترحيب المملكة الأردنية قيادة وشعباً بزيارة الرئيس السيسي، مؤكداً ما تتسم به العلاقات المصرية الأردنية من تميز وخصوصية، ومشيداً فى هذا الإطار بدور الرئيس فى تعزيز العمل العربي المُشترك في مواجهة الأزمات والتحديات الراهنة بالمنطقة، وهو الدور القيادى الذى يعد نموذجاً يحتذى به في الحفاظ على الاستقرار والنهوض بالأوضاع التنموية والاقتصادية والاجتماعية في الوطن العربي.