الصين: سنفرض عقوبات متبادلة على الولايات المتحدة

قالت الصين، اليوم الاثنين، إنها سوف ترد من خلال إجراءاتها العقابية، على العقوبات الأمريكية المفروضة ضد ستة مسؤولين من الصين وهونج كونج، في أعقاب الاعتقالات الجماعية للنشطاء المؤيدين للديمقراطية بالإقليم.



وفي حديثها للصحفيين ببكين، أدانت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشونينج، العقوبات الأمريكية، ووصفتها بأنها "تدخل فاضح" في الشؤون الداخلية لهونج كونج والصين.



وقالت إن الصين سوف ترد بـ"عقوبات متبادلة" ضد مسؤولين أمريكيين وأعضاء في الكونجرس وموظفين في منظمات غير حكومية، وأقاربهم الذين "يتصرفون بصورة فاضحة ويتحملون مسؤولية كبيرة" فيما يخص هونج كونج.



وكانت الولايات المتحدة فرضت يوم الجمعة الماضي عقوبات على اثنين من كبار المسؤولين في القيادة الشيوعية ببكين، وأحد نواب البرلمان من هونج كونج في مجلس الشعب الصيني، وثلاثة من أفراد شرطة هونج كونج.



وجاءت تلك الخطوة في أعقاب اعتقال أكثر من 50 ناشطا مؤيدا للديمقراطية في هونج كونج، في أكبر صفعة للمعارضة منذ دخول قانون الأمن الوطني المثير للجدل حيز التنفيذ في الأول من يوليو الماضي.