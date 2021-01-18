دار الإفتاء تشكل لجنة لدراسة موقف الشرع من «زواج التجربة»

أعلنت دار الإفتاء المصرية، تشكيل لجنة لدراسة موقف الشرع من "زواج التجربة".

وقالت الدار عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": اطلعنا على الأسئلة المتكاثرة الواردة إلينا عبر مختلف منافذ الفتوى بدار الإفتاء المصرية حول ما يُسَمَّى إعلاميا بمبادرة «زواج التجربة»، والتي تُعْنَى بزيادة الشروط والضوابط الخاصة في عقد الزواج، وإثباتها في عقد مدني منفصل عن وثيقة الزواج، والهدف من ذلك: إلزام الزوجين بعدم الانفصال في مدة أقصاها من ثلاث إلى خمس سنين، يكون الزوجان بعدها في حِلٍّ من أمرهما، إما باستمرار الزواج، أو الانفصال حال استحالة العشرة بينهما".

وأكدت الدار، أنَّ هذه المبادرة بكافة تفاصيلها الواردة إليها قَيْد الدراسة والبحث عبر عدةِ لجان مُنْبَثِقةٍ عن الدار، وذلك لدراسة هذه المبادرة بكافة جوانبها الشرعية والقانونية والاجتماعية؛ للوقوف على الرأي الصحيح الشرعي لها.

وأوضحت الدار: "وسوف نعلن ما تَوصَّلنا إليه فور انتهاء هذه اللجان من الدراسة والبحث".