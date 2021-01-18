ثنائي هجومي في تشكيل سيراميكا لمواجهة طلائع الجيش

أعلن هيثم شعبان المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي سيراميكا كليوباترا تشكيل فريقه الذي يخوض به مباراة طلائع الجيش، ضمن الجولة الثامن من منافسات بطولة الدوري الممتاز.

ويجلس على مقاعد البدلاء كل من محمود شكري، وعبد الله محمود، ومحمد جمال، وعاشور الأدهم، وأحمد أمين أوفة، وشريف دابو، ومحمد مسعد، وعبد الرحمن بودي، ومصطفى ميسي.

وجاء تشكيل سيراميكا على النحو التالي..

حراسة المرمى: عامر عامر

خط الدفاع: أحمد محسن - طارق سامي - سيف تقا - رجب بكار

خط الوسط- كوامي بونسو - محمد توني - وينفول كوبينا - محمد إبراهيم

خط الهجوم: شادي حسين - أحمد ياسر ريان