 مدير مكتب الشروق بواشنطن: إدارة بايدن لن تحمل عصا سحرية لتغيير أوضاع كورونا - بوابة الشروق
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مدير مكتب الشروق بواشنطن: إدارة بايدن لن تحمل عصا سحرية لتغيير أوضاع كورونا

جائحة الكورونا - ارشيفية
جائحة الكورونا - ارشيفية
هديل هلال
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 11:20 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 11:20 م
قال الكاتب الصحفي محمد المنشاوي، مدير مكتب جريدة الشروق بواشنطن، إن العملية الديمقراطية راسخة في الولايات المتحدة، مشيرًا إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن لن تحمل عصا سحرية لتغيير أوضاع فيروس كورونا.

وأضاف المنشاوي، خلال لقاء لبرنامج «90 دقيقة»، الذي يقدمه الإعلامي أسامة كمال عبر فضائية «المحور»، مساء الاثنين، أن حكام الولايات مسؤولون عن الأزمة في المقام الأول، لافتًا إلى أن حل الأزمة بأمريكا يتعلق بتوفير اللقاحات، وتلقيح 70% من المواطنين ما ينتج عنه مناعة القطيع، وفقًا للأخصائيين.

وعن طريقة تعامل بايدن مع وسائل الإعلام، أشار إلى أن الرئيس المنتخب سيلجأ للطريقة التقليدية في تعامل الرئاسة مع الإعلام؛ كي لا يتعرض للهجوم، مؤكدًا أن ترامب كان شفافًا بصورة غير مسبوقة.

وذكر مدير مكتب الشروق بواشنطن أن عصر ترامب شهد مصداقية في تناول الأسئلة وفرص لطرح الأسئلة من كل الصحفيين، قائلًا إنها إيجابيات لا يفهمها المشاهد بصورة مباشرة.

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