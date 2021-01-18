اليونان تخفف الإغلاق وسط تراجع أعداد إصابات كورونا

سمحت السلطات اليونانية للتجار بإعادة فتح أبواب متاجرهم، اليوم الاثنين، والعديد منها لأول مرة منذ شهور، حيث خففت البلاد من قيود الإغلاق وسط انخفاض أعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وناشد نائب رئيس الوزراء، أدونيس جورجيادس، السكان مواصلة الالتزام بإجراءات التباعد الصارمة لتجنب الازدحام.

وقال لمحطة "سكاي تي.في" اليونانية صباح الاثنين: "إذا لم يتم الالتزام بالقواعد، فلن يكون لدينا خيار سوى إغلاق المتاجر مرة أخرى"، مضيفا أن هذا سيؤدي حتما إلى زيادة في الحالات الجديدة.

كما قال جورجيادس: "لا توجد طريقة أخرى إذا فتحت الاقتصاد، وهذا يؤدي إلى مزيد من المخالطة".

وأضاف أن الزيادة الطفيفة في عدد الحالات يمكن التحكم فيها، مشيرا إلى أن سعة أسرة العناية المركزة في البلاد حاليا وصلت إلى نصفها فقط. ومع ذلك، حذر من أنه في حالة ارتفاع عدد الحالات، يجب أن تعود إجراءات الإغلاق.

ولم تتأثر اليونان بالوباء بشكل سيئ مثل العديد من الدول الأوروبية الأخرى. وسجلت البلاد أمس الأحد 237 إصابة جديدة في غضون 24 ساعة. وشهدت حتى الآن 5469 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.