 إطلاق اسم الشهيد المجند ربيع فتحي عبدالعظيم على مدرسة بقرية معجون ببني سويف - بوابة الشروق
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إطلاق اسم الشهيد المجند ربيع فتحي عبدالعظيم على مدرسة بقرية معجون ببني سويف

مقر محافظة بني سويف - ارشيفية
مقر محافظة بني سويف - ارشيفية
حازم الخولى:
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 9:09 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 9:09 م
وجه محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، تحية إعزاز وتقدير لأرواح شهداء الواجب من الجيش والشرطة، الذين ضحوا بأغلى ما يملكون فى مواجهة الإرهاب، ليحيا وطننا فى أمن واستقرار، ولتستكمل الدولة مسيرتها نحو التنمية الشاملة، مؤكدًا أن شعب مصر بأكمله يدرك حجم وعظم ما تقدمه قواتنا المسلحة وشرطتنا الباسلة فى حفظ أمن ومقدرات الوطن وحماية أراضيه، وأننا نقف صفًا واحدًا خلف قيادتنا السياسية لدحر الإرهاب واجتثاثه من جذوره.

جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي بالمحافظة، في حضور الدكتور عاصم سلامة نائب المحافظ، وبلال حبش نائب المحافظ، واللواء جمال مسعود السكرتير العام، وأعضاء المجلس، حيث وافق المجلس على إطلاق اسم الشهيد مجند ربيع فتحي عبد العظيم، على مدرسة المدينة المنورة بعزبة معجون التابعة لمجلس قروي دشطوط مركز سمسطا، وذلك تقديرا لتضحيات شهداء الواجب من القوات المسلحة والشرطة، وتخليدا لذكراهم العطرة وتعزيز قيم الانتماء والولاء في نفوس ووجدان أبناء الوطن.

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