 محافظ بورسعيد يتفقد إنشاءات مصنع المواد الخام المغذية لإنتاج إطارات السيارات - بوابة الشروق
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محافظ بورسعيد يتفقد إنشاءات مصنع المواد الخام المغذية لإنتاج إطارات السيارات

محسن عشري
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 4:21 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 4:21 م

تفقد اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، اليوم الاثنين، أعمال تنفيذ توسعات المرحلة الثانية من إنشاء مصنع للمواد الخام المغذية لصناعة الإطارات (مصنع المطاط والمواد الكيماوية) ضمن توسعات مصنع لإنتاج إطارات السيارات.

 

وتابع المحافظ معدلات التنفيذ في الأعمال الإنشائية ضمن المرحلة الثانية من المشروع لإنتاج المواد الخام الخاصة بتصنيع الإطارات وتصنيع إطارات النقل والملاكي والتي تقام على مساحة ٣٥٠ ألف متر مربع.

 

وأشاد بالصرح الصناعي العملاق والذي يمثل طفرة في مستوى الكيانات الاقتصادية التي شهدتها بورسعيد مؤخرا، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى من مشروع إنتاج إطارات السيارات والتصدير لعدد من البلدان الأوربية، بالإضافة لتفرد بورسعيد بهذا الكيان الصناعي والذي يعد الأول من نوعه في الشرق الأوسط.

 

وأكد أن توسعات المصنع تساهم في زيادة معدلات الإنتاج والارتقاء بالصناعة في جنوب بورسعيد والتي تشهد تطورا كبيرا خلال الفترة الحالية، إلى جانب توفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة وهو الهدف الأساسي من إقامة التوسعات في المشروعات الصناعية.

 


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