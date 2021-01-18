لافروف: تصريحات الغرب حول اعتقال نافالني تأتي لصرف الانتباه عن أزمة النموذج الليبرالي

قال وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف "إن الهدف من تصريحات الغرب بشأن اعتقال أليكسي نافالني هو صرف الانتباه عن الأزمة، التي يعيشها النموذج الليبرالي".

وأضاف لافروف، خلال مؤتمر صحفي، اليوم الاثنين: "نرى كيف تُستغل الآن الأخبار حول عودة نافالني إلى روسيا ببهجة، لأن السياسيين الغربيين يعتقدون أنهم بهذه الطريقة يمكنهم تحويل الانتباه عن أعمق أزمة يعيشها نموذج التنمية الليبرالي نفسه".

وأكد لافروف أن الأحداث الأخيرة في الولايات المتحدة أظهرت أن عمالقة التكنولوجيا لا يحترمون مطلقاً الدستور، مشيراً إلى أن هذا الأمر يثير القلق.

وتابع وزير الخارجية الروسي بهذا الصدد أن "إدارة بايدن على علم برغبة روسيا للتعاون في مختلف القضايا" وأنه من غير المرجح أن يتغير جوهر السياسة الأمريكية تجاه روسيا في ظل إدارة بايدن، ولكن ربما التصرفات ستكون أكثر تهذيباً".