الجيش الإيراني يبدأ غدا مناورات برية على شواطئ بحر عمان

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أعلن قائد القوات البرية في الجيش الإيراني العميد كيومرث حيدري، اليوم الاثنين، أن مناورات برية ستبدأ غدا على سواحل بحر عمان جنوبي البلاد.

ونقلت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية (إرنا) عنه القول، إن مناورات "اقتدار 99" ستشمل تدريبات للقوات المحمولة جوا، والقوات الخاصة، وقوات الرد السريع، على سواحل بحر عمان، لافتا إلى أن المناورات ستشمل للمرة الأولى "تدريبات هجومية على سواحل بحر عمان".

وأضاف: "ستشارك في المناورات فرق مجوقلة في اللواء 55 والقوات الخاصة في اللواء 65 وقوات الرد السريع في اللواء 223 بدعم من طائرات النقل والمقاتلات الحربية والمروحيات".

وقال إن الهدف من المناورات هو "تقييم سرعة تنقل القوات البرية، وقدراتها في الهجوم، ورد الفعل السريع، على سواحل العدو".

وأوضح أن القوات الإيرانية ستنفذ خلال المناورات "عمليات جوية متحركة وعمليات التسلل على السطح (البحر) وتحت السطح والتحرك نحو أهداف بحرية للعدو".

وكثفت إيران من إجراء المناورات العسكرية خلال الفترة الماضية، وذلك بعد إحياء الذكرى الأولى لاغتيال الولايات المتحدة لقائد فيلق القدس قاسم سليماني، ونائب رئيس هيئة الحشد الشعبي العراقي أبو مهدي المهندس، في الثالث من يناير العام الماضي.

كما تتزامن المناورات مع مخاوف إيرانية من مغامرات خطيرة قد تقدم عليها إدارة الرئيس الأمريكي المنتهية ولايته دونالد ترامب.