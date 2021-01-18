 إصابة 3 أشخاص في حريق بوحدة سكنية بالوادى الجديد - بوابة الشروق
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إصابة 3 أشخاص في حريق بوحدة سكنية بالوادى الجديد

حريق - ارشيفية
حريق - ارشيفية
عمرو بحر:
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 10:14 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 10:14 م
أصيب 3 أشخاص، مساء اليوم، بحروق متفرقة في أنحاء الجسم، بسبب حريق شب بوحدة سكنية بمدينة الداخلة بمحافظة الوادى الجديد.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الاطفاء لموقع الحادث وتم نقل المصابين الي مستشفي الداخله العام .

كان محمد توفيق مدير أمن الوادى الجديد، تلقى بلاغا من إدارة النجدة يفيد بنشوب حريق بوحدة سكنية بعمارة 11 بقرض الأوقاف بمركز الداخلة نتج عنه إصابة 3 أشخاص بحروق مختلفة في أنحاء الجسم.

وعلى الفور تم الدفع بسيارات الإطفاء لموقع الحادث، ونقل المصابين إلى مستشفى الداخلة العام لتلقي العلاج اللازم.

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