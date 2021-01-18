تعليم بورسعيد تكرم الطلاب المتفوقين رياضيا في بطولات متعددة على مستوى الجمهورية

كرم الدكتور نبوي باهي، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الاثنين، 24 طالبة أعضاء فريق مدرسة بورسعيد الرياضية للبنات، ‏الحاصلات على المركز الأول على مستوى الجمهورية في مسابقة العروض الرياضية المقامة بمحافظة الأقصر، في ديسمبر ‏الماضي، بالإضافة إلى تكريم دعاء أنور عبد الجابر معلمة التربية الرياضية ومدربة الفريق لحصولها على لقب أفضل مصممة ‏عروض في ذات المسابقة.‏

ومنح وكيل الوزارة جوائزا لـ 3 طلاب فازوا بالمراكز الثاني والثالث والخامس على مستوى الجمهورية في مسابقة الجمهورية للمدارس ‏الثانوية للبنين في بطولة ألعاب القوى، التي أقيمت في محافظة القاهرة في شهر ديسمبر الماضي، بالإضافة إلى تكريم طالبتان حققتا المركز ‏الثالث على مستوى الجمهورية في بطولة تنس الطاولة زوجي المقامة بمحافظة القاهرة في شهر ديسمبر الماضي‏.

جاء هذا التكريم بحضور علاء الدسوقي، مدير عام إدارة التعليم العام، وإيهاب عبدالمقصود مدير عام إدارة الشئون التنفيذية ومحمد ‏ضياء مدير إدارة العلاقات العامة والإعلام ولطفي عمر، موجه عام مادة التربية الرياضية والطاقم المعاون له وذلك بمسرح مدرسة ‏بورسعيد الثانوية للبنات.‏