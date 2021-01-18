وزير قطاع الأعمال عن تصفية «الحديد والصلب»: عملنا كل اللي علينا للإصلاح ولم ينجح الأمر

قال الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه جلس مع الإدارة التنفيذية لشركة الحديد والصلب ثلاث مرات للوصول إلى حل قبل اتخاذ قرار التصفية، لكنه لم يتم الوصول إلى شيء.

وأضاف توفيق، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أنه جلس بنفسه مع المستثمرين المحتملين لشرح المحفزات لكن لم يتقدم أحد منهم بحلول جادة لإنقاذ الشركة، متابعًا: «المعلومات التي كانت لدينا أن المصنع يحتاج فوق الـ400 مليون دولار».

وتابع: «عملنا كل االي علينا واللي نقدر نعمله عشان الإصلاح لكن لم ينجح الأمر»، مفيدًا بأن الأمر يحتاج إلى استشاري متخخص في المجال.

وأكد أنه مستعد لمواجهة المعارضين لهذا القرار في مجلس النواب، مضيفًا أن العمال سيحصلون على تعويض بمتوسط 300 ألف حنيه.