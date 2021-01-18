 لبنان تؤكد لقائد يونيفيل ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سيادتها - بوابة الشروق
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لبنان تؤكد لقائد يونيفيل ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على سيادتها

لبنان واسرائيل - ارشيفية
لبنان واسرائيل - ارشيفية
بيروت - د ب أ
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 6:36 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 6:36 م
أكدت نائبة رئيس مجلس الوزراء اللبناني وزيرة الدفاع في حكومة تصريف الأعمال زينة عكر، اليوم الاثنين، لقائد القوات الدولية العاملة في جنوب لبنان "اليونيفيل" الجنرال ستيفانو ديل كول، ضرورة وقف الاعتداءات الإسرائيلية على السيادة اللبنانية.

وأكدت عكر أمام ديل كول "ضرورة وقف الإعتداءات والخروق المتكررة من جهة العدو الإسرائيلي ورفض لبنان لأي تعد على سيادته برا وبحرا وجوا".

واستنكرت وزيرة الدفاع "قضية خطف الراعي اللبناني حسن زهرة والانتهاكات الإسرائيلية المتواصلة تجاه لبنان".

وشدّدت على "ضرورة تطبيق الجانب الإسرائيلي للقرارات الدولية لا سيما القرار 1701 بمندرجاته كافة".

وتم خلال اللقاء، بحسب البيان "البحث في موضوع إنتشار وباء كورونا وتداعياته وإمكانية تقديم الدول المشاركة ضمن قوات اليونيفيل المساعدات الطبية لأهالي الجنوب للوقاية من هذا الوباء".

وكانت دورية إسرائيلية، أقدمت بتاريخ 12 يناير الجاري على خطف الراعي اللبناني جنوب لبنان، واقتادته إلى داخل الأراضي الإسرائيلية، قبل أن تسلمه لليونيفل بعد 3 أيام.

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