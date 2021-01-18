بولندا: بعض المستشفيات تضطر إلى تعليق التطعيم ضد كورونا

ذكرت عدة مستشفيات في بولندا، اليوم الاثنين، أنه ينبغي عليها تعليق إعطاء اللقاحات بعد عدم تسلمها الكميات المقررة من اللقاحات بحسب ما أفادت به وكالة الأنباء البولندية(باب).



وكانت المستشفيات في كراكوف وليسنو وبلوك من بين المستشفيات التي أعلنت عن تعليقها للتطعيمات.



وأوضح ميتشال دفورجيك، وهو مسؤول حكومي مختص بالإشراف على برنامج اللقاحات في بولندا، أن من 360 ألف جرعة لقاح فايزر/بوتنيك كان من المقرر وصولها إلى بولندا اليوم الاثنين لم تسلم الشركة المنتجة سوى 176 ألف جرعة فقط.



وقال دفورجيك إنه حتى الآن تلقى أكثر من 475 ألف شخص الجرعة الأولى من اللقاح في بولندا.