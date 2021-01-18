مصطفى بكري عن تصفية «الحديد والصلب»: وزير قطاع الأعمال لا يمتلك معلومات حقيقية

أعرب مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، عن أسفه بشأن تصفية شركة الحديد والصلب، قائلًا إن الدكتور هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، لا يتحدث بحسابات مجردة، إضافة إلى أنه لا يمتلك معلومات حقيقية.

وأضاف، في مداخلة هاتفية لبرنامج «رأي عام»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو عبدالحميد عبر فضائية «ten»، مساء الأحد، أن خسارة شركات الحديد والصلب بشكل عام أمر طبيعي، بسبب ازدياد أسعار الطاقة.

وأوضح أن المديونات البالغة تسعة مليارات جنيه، التي يتحدث عنها وزير قطاع الأعمال، قديمة وليست جديدة، مضيفًا أن وزارة قطاع الأعمال لم تحاول إيجاد حل لهذا الموضوع.

وتوجه بسؤال لوزير قطاع الأعمال، قائلًا: «هل زرت الشركة؟ لم يزر الشرمة ولم يرها، إضافة إلى أنه زار شركة في حلوان ذات مرة ورفض أن يزر شركة الحديد والصلب».

وذكر أن وزير قطاع الأعمال له توجهات مسبقة بتصفية شركات قطاع الأعمال العام، معقبًا: «رجل له توجهات بهذا الشكل أتوقع منه إيه!».

ولفت إلى تصريح وزير قطاع الأعمال «شركة الحديد والصلب ماتساويش 10 صاغ»، مستنكرًا: «ده تصريح وزير يقوله؟.. هذا الرجل يصرح حسب توجهاته سياسية».