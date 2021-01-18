 منتخب سويسرا يزور الأهرامات قبل موقعة فرنسا الحاسمة - بوابة الشروق
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منتخب سويسرا يزور الأهرامات قبل موقعة فرنسا الحاسمة

علي البحيري
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 1:21 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 1:21 م

نظمت اللجنة العليا المنظمة لبطولة العالم المقامة حاليا بالقاهرة رحلة سياحية لمنتخب سويسرا بزيارة الاهرامات  صباح اليوم.

وتم مراعاة كافة  الإجراءات الاحترازية للحفاظ على سلامة اللاعبين وباقي افراد البعثة.

وابدى لاعبي منتخب سويسرا سعادتهم البالغة لهذه الزيارة وكان الجميع منبهر بالاهرامات.

وأشاد مسؤول بعثة المنتخب السويسرى بالتنظيم الجيد والرائع بالمونديال الذى يقام في ظروف صعبة للغاية نتيجة جائحة فيروس كورونا الذى ضرب العالم وتسبب في تعليق الانشطة الرياضية في العالم.

وشدد نيكل سوتر المدير الفنى لمنتخب سويسرا بالتنظيم في ظل هذه الظروف الصعبة.

يذكر ان منتخب سويسرا وقع ضمن المجموعة الخامسة التى تقام مبارياتها على صالة ٦ اكتوبر وتلعب ضمن مجموعة النرويج وفرنسا والنمسا.


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