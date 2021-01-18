فيلما بين الجنة والأرض وسلام يشاركان في مهرجان PalestineReel السينمائي بالإمارات

يفتتح الفيلم الروائي الطويل "بين الجنة والأرض" للمخرجة نجوى نجار، الدورة السابعة من مهرجان "PalestineReel" السينمائي في الإمارات، الذى يقام من 22 وحتى 30 يناير، كما يشارك في المهرجان الفيلم القصير سلام للمخرجة زين دريعي وتعرض الأفلام في سينما عُقيل.

مهرجان "PalestineReel" السينمائي هو مهرجان سنوي يعرض سلسلة من أحدث الأفلام المستقلة وغير التجارية الفلسطينية بالإمارات العربية المتحدة في معرض 421 بأبوظبي وسينما عقيل، وهي منصة سينمائية مستقلة تهدف إلى أن تزيد المعرفة والاهتمام بفن السينما.

فيلم "بين الجنة والأرض" مستوحى من أحداث حقيقية عن تامر وسلمى، زوجين في الثلاثينات من العمر يعيشان في الأراضي الفلسطينية؛ بعد خمس سنوات من الزواج يتفقان على الطلاق، وفي سبيل ذلك يواجه الزوجان كثيرا من التعقيدات، فبعد حصول تامر على تصريح لمدة ثلاثة أيام لعبور نقاط التفتيش الإسرائيلية والذهاب إلى مدينة الناصرة لاستكمال إجراءات الطلاق في إحدى المحاكم، يفاجئ الزوجان بسر يقلب الأمور تماماً، ويخوضان رحلة يستكشفون فيها أنفسهم وما واجها من خسارة وخيانة.

الفيلم تأليف وإخراج الفلسطينية نجوى نجار، ويعرض حالياً تجارياً للأسبوع الخامس في سينما زاوية، وكان قد فاز بجائزة نجيب محفوظ لأفضل سيناريو، في المسابقة الدولية بـمهرجان القاهرة السينمائي الدولي الذي شهد العرض العالمي الأول للفيلم، كما عُرض في سوق الفيلم الأوروبي المقام ضمن فعاليات مهرجان برلين السينمائي الدولى

اما فيلم سلام فتدور أحداثه حول سلام التي تتبخر أحلامها في أن تصبح أماً بعدما تكتشف استحالة تكوين عائلة مع زوجها.

ونال الفيلم جائزة اختيار فريق عمل موقع فيميو بمهرجان بالم سبرينغز للأفلام القصيرة، وجائزة الجونة الذهبية لأفضل فيلم عربي قصير، وكما فاز بجائزة لجنة التحكيم من مهرجان الفيلم الهندي العالمي. الفيلم من تأليف وإخراج زين دريعي، وبطولة ماريا زريق وزياد بكري، وتصوير بينوا تشاميلار، وتتولى ماد سوليوشنز مهام توزيع الفيلمين في العالم العربي.