أعلنت ماليزيا، عن حزمة مساعدات جديدة بقيمة 15 مليار رينجت (3.7 مليار دولار) اليوم الاثنين، لمساعدة الاقتصاد على الصمود في وجه تأثير طفرة جديدة في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وذكرت وكالة "بلومبرج" للأنباء أن رئيس الوزراء الماليزي محيي الدين ياسين، قال في خطاب نقله التليفزيون اليوم إن الخطة – وهي أول حوافز تعلن عنها الحكومة هذا العام – تساعد على تعزيز التدابير المعمول بها للمساعدة على تخفيف الأثر الاقتصادي للوباء.

ويأتي هذا الإعلان بعد أسبوع من إعلان ملك ماليزيا حالة الطوارئ للحد من انتشار فيروس كورونا، ما يسمح للحكومة بسن قوانين فورية لاحتواء الوباء ودعم الاقتصاد. وأثارت هذه الخطوة مخاوف بشأن التأثير السلبي المحتمل على استقرار السوق ومناخ الاستثمار.

وتشهد ماليزيا موجة جديدة من الإصابات بفيروس كورونا تدفع بنظامها الصحي إلى نقطة الانهيار. وسجلت البلاد رقما قياسيا بلغ 4029 حالة يوم السبت، ولا تتوقع تسطيح منحنى الإصابات حتى مايو.

وقال محي الدين إن خطة التطعيم في البلاد تسير على الطريق الصحيح، حيث من المقرر إطلاق الدفعة الأولى من اللقاحات في أوائل مارس.

وتتزامن حالة الطوارئ، التي قد تستمر حتى الأول من أغسطس، مع إغلاق لمدة أسبوعين لمواجهة الفيروس، والذي دفع المحللين إلى خفض توقعات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام بما يصل إلى 1.5 نقطة مئوية. وفي حين قالت الحكومة إن الاقتصاد سوف ينمو بنسبة 7.5 هذا العام، تساهم المناطق الخاضعة لأوامر البقاء في المنزل الجديدة بأكثر من ثلثي الناتج المحلي الإجمالي.

وأفادت بيانات جامعة جونز هوبكنز، بأن إجمالي عدد حالات الإصابة بلغ 158 ألفا و434 حالة حتى اليوم الاثنين، مع تسجيل إجمالي 601 حالة وفاة مرتبطة بالفيروس.