الحكومة التونسية تعلن اعتقال 600 شخص على خلفية الاحتجاجات

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أعلنت الحكومة التونسية، اعتقال 600 شخص شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، خلال الساعات الماضية.
وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الاثنين، قررت الحكومة التونسية، نشر قوات الجيش في الشوارع؛ للتصدي لأي أعمال شغب.