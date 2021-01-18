 الحكومة التونسية تعلن اعتقال 600 شخص على خلفية الاحتجاجات - بوابة الشروق
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الحكومة التونسية تعلن اعتقال 600 شخص على خلفية الاحتجاجات

الشرطة التونسية
الشرطة التونسية
نور رشوان
نشر في: الإثنين 18 يناير 2021 - 1:34 م | آخر تحديث: الإثنين 18 يناير 2021 - 1:34 م

أعلنت الحكومة التونسية، اعتقال 600 شخص شاركوا في الاحتجاجات التي شهدتها البلاد، خلال الساعات الماضية.

وحسبما ذكرت وكالة الأنباء الفرنسية، في خبر عاجل، اليوم الاثنين، قررت الحكومة التونسية، نشر قوات الجيش في الشوارع؛ للتصدي لأي أعمال شغب.


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